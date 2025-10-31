Каталог компаний
Capital One
Capital One Маркетинг Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Маркетинг in Canada в Capital One составляет CA$107K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Capital One. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
Capital One
Marketing
Toronto, ON, Canada
Общая сумма в год
CA$107K
Уровень
Senior Associate
Оклад
CA$98.4K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$9K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Capital One?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Последние данные о зарплатах
График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
Options

В Capital One Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Маркетинг в Capital One in Canada составляет CA$108,119 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Capital One для позиции Маркетинг in Canada составляет CA$100,881.

