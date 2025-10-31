Каталог компаний
Capital One
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Capital One Графический дизайнер Зарплаты

Средняя общая компенсация Графический дизайнер in United States в Capital One составляет от $89.6K до $127K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Capital One. Последнее обновление: 10/31/2025

Средняя общая компенсация

$102K - $116K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$89.6K$102K$116K$127K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
Options

В Capital One Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Графический дизайнер в Capital One in United States составляет $127,440 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Capital One для позиции Графический дизайнер in United States составляет $89,640.

