Capital One
Компенсация Дата-сайентист in United States в Capital One составляет от $136K за year для Associate Data Scientist до $198K за year для Lead Data Scientist. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $172K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Capital One. Последнее обновление: 10/31/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
Senior Associate
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
Principal Associate
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Посмотреть 1 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
Options

В Capital One Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)



Включенные должности

Квантитативный исследователь

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Capital One in United States составляет $213,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Capital One для позиции Дата-сайентист in United States составляет $170,000.

Другие ресурсы