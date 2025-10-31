Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Руководитель аппарата in United States в Capital One составляет $150K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Capital One. Последнее обновление: 10/31/2025

Медианный пакет
company icon
Capital One
Chief of Staff
Washington DC
Общая сумма в год
$150K
Уровень
Manager
Оклад
$136K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$13.5K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
Options

В Capital One Options подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Руководитель аппарата в Capital One in United States составляет $448,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Capital One для позиции Руководитель аппарата in United States составляет $206,000.

