Canadian Solar
Canadian Solar Зарплаты

Зарплата Canadian Solar варьируется от $68,241 общей компенсации в год для Аналитик данных в нижнем диапазоне до $298,500 для Юридический отдел в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Canadian Solar. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Бизнес-аналитик
$81.6K
Аналитик данных
$68.2K
Юридический отдел
$299K

Инженер-механик
$134K
