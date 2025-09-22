Каталог компаний
Canadian National Railway
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Специалист по данным

  • Все зарплаты Специалист по данным

Canadian National Railway Специалист по данным Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Специалист по данным in Canada в Canadian National Railway составляет CA$137K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Canadian National Railway. Последнее обновление: 9/22/2025

Медианный пакет
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Общая сумма в год
CA$137K
Уровень
L7
Оклад
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$15.7K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в Canadian National Railway?

CA$226K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на CA$42.3K+ (иногда CA$423K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Специалист по данным предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в Canadian National Railway in Canada составляет CA$141,400 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Canadian National Railway для позиции Специалист по данным in Canada составляет CA$136,975.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Canadian National Railway не найдены

Похожие компании

  • Facebook
  • Coinbase
  • Lyft
  • Snap
  • Netflix
  • Все компании ➜

Другие ресурсы