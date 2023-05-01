Справочник компаний
Canada Drives
Canada Drives Зарплаты

Диапазон зарплат Canada Drives варьируется от $79,600 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $109,828 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Canada Drives. Последнее обновление: 8/13/2025

$160K

Специалист по данным
$82.1K
Инженер-программист
$79.6K
Руководитель отдела разработки
$110K

Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Canada Drives je Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $109,828. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Canada Drives je $82,139.

