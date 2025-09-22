Каталог компаний
Canaccord Genuity
  Зарплаты
  Инвестиционный банкир

  • Все зарплаты Инвестиционный банкир

Canaccord Genuity Инвестиционный банкир Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инвестиционный банкир in United States в Canaccord Genuity составляет $180K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Canaccord Genuity. Последнее обновление: 9/22/2025

Медианный пакет
company icon
Canaccord Genuity
Senior Investment Banking Analyst
Boston, MA
Общая сумма в год
$180K
Уровень
2
Оклад
$90K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$90K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Canaccord Genuity?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инвестиционный банкир в Canaccord Genuity in United States составляет $245,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Canaccord Genuity для позиции Инвестиционный банкир in United States составляет $200,000.

