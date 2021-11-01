Каталог компаний
Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Зарплаты

Зарплата Cambia Health Solutions варьируется от $74,157 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $274,365 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Cambia Health Solutions. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Инженер-программист
Median $112K
Бухгалтер
$137K
Актуарий
$137K

Бизнес-аналитик
$74.2K
Аналитик данных
$83.6K
Продуктовый менеджер
$122K
Менеджер по разработке ПО
$274K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Cambia Health Solutions — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $274,365. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cambia Health Solutions составляет $122,385.

