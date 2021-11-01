Справочник компаний
Calix
Calix Зарплаты

Диапазон зарплат Calix варьируется от $75,891 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $271,460 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $75.9K
Руководитель аппарата
$78.8K
Специалист по информационным технологиям
$192K

Дизайнер продукта
$186K
Менеджер по продукту
$122K
Инженер по продажам
$121K
Руководитель отдела разработки
$271K
Архитектор решений
$176K
FAQ

Rolul cel mai bine plătit raportat la Calix este Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $271,460. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Calix este $149,138.

