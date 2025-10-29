Каталог компаний
California Institute of Technology
California Institute of Technology Дата-сайентист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in United States в California Institute of Technology составляет $80K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах California Institute of Technology. Последнее обновление: 10/29/2025

Медианный пакет
company icon
California Institute of Technology
Data Scientist
Pasadena, CA
Общая сумма в год
$80K
Уровень
-
Оклад
$80K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
0 Лет
Какие карьерные уровни в California Institute of Technology?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в California Institute of Technology in United States составляет $95,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в California Institute of Technology для позиции Дата-сайентист in United States составляет $80,000.

