Каталог компаний
Calendly
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продажи

  • Все зарплаты Продажи

Calendly Продажи Зарплаты

Средняя общая компенсация Продажи in United States в Calendly составляет от $85.9K до $122K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Calendly. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя общая компенсация

$97.5K - $116K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$85.9K$97.5K$116K$122K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Продажи заявок в Calendly чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Calendly RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продажи предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Продажи hos Calendly in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $121,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Calendly for Продажи rollen in United States er $85,860.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Calendly не найдены

Похожие компании

  • doxo
  • RapidSOS
  • Tala
  • Doist
  • Jellyvision
  • Все компании ➜

Другие ресурсы