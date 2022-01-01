БайтДанс Зарплаты

Зарплата ByteDance варьируется от $16,519 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $1,207,230 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников БайтДанс. Последнее обновление: 11/21/2025
20%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
30%
ГОД 4
В ByteDance RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
30% переходит в собственность в 4th-ГОД (7.50% ежеквартально)
15%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
35%
ГОД 4
В ByteDance RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
35% переходит в собственность в 4th-ГОД (35.00% ежегодно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В ByteDance RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
