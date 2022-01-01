Каталог компаний
ByteDance
БайтДанс Зарплаты

Зарплата ByteDance варьируется от $16,519 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $1,207,230 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников БайтДанс. Последнее обновление: 11/21/2025

+$25K
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Программный инженер
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS-разработчик

Инженер мобильной разработки

Frontend-разработчик

Инженер машинного обучения

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Сетевой инженер

QA-инженер

Инженер данных

Продакшн-инженер

Инженер безопасности ПО

SRE-инженер

VR-разработчик

Адвокат разработчиков

Научный сотрудник

Продукт-менеджер
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Маркетинг
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Менеджер по продуктовому маркетингу

Дата-сайентист
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Продукт-дизайнер
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX-дизайнер

UI-дизайнер

Продажи
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Менеджер по работе с клиентами

Аккаунт-менеджер

Рекрутер
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Сорсер

Рекрутер руководящих кадров

Технический рекрутер

Программный менеджер
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Менеджер по разработке ПО
3-1 $584K
3-2 $794K
Менеджер технических программ
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Управление персоналом
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Аналитик по кибербезопасности
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Бизнес-аналитик
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Аналитик данных
1-2 $125K
2-1 $163K
Проектный менеджер
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Менеджер бизнес-операций
2-1 $167K
2-2 $208K
Бизнес-операции
Median $235K
Развитие бизнеса
Median $165K
Доверие и безопасность
Median $118K
UX-исследователь
2-2 $237K
3-1 $296K
Менеджер по анализу данных
Median $409K
Менеджер по партнерству
Median $205K
Финансовый аналитик
Median $150K
Инженер по аппаратному обеспечению
Median $350K
Юридический отдел
Median $127K

Юрисконсульт

Консультант по управлению
Median $200K
Маркетинговые операции
Median $89.9K
IT-специалист
Median $74.1K
Операции по доходам
Median $120K
Архитектор решений
Median $278K

Архитектор данных

Архитектор облачной безопасности

Бухгалтер
$16.5K

Технический бухгалтер

Административный помощник
$49.8K
Руководитель аппарата
$247K
Копирайтер
$63.3K
Корпоративное развитие
$233K
Обслуживание клиентов
$50.5K
Успех клиентов
$73.8K
Графический дизайнер
$48.3K
Инженер-механик
$286K
Инженер-оптик
$387K
Менеджер по продуктовому дизайну
$385K
Регуляторные вопросы
$108K
Инженер по продажам
$65.3K
Технический писатель
$129K
Система вознаграждений
$304K
Венчурный капиталист
$91.9K
График вестинга

20%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ByteDance RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 30% переходит в собственность в 4th-ГОД (7.50% ежеквартально)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

35%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ByteDance RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 35% переходит в собственность в 4th-ГОД (35.00% ежегодно)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В ByteDance RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

12 month cliff and vests quarterly.

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ByteDance — Программный инженер at the 4-1 level с годовой общей компенсацией $1,207,230. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ByteDance составляет $209,525.

Другие ресурсы

