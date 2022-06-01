Каталог компаний
Bynder
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Bynder Зарплаты

Зарплата Bynder варьируется от $56,013 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $158,308 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Bynder. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $70.7K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый дизайнер
Median $56K
Специалист по данным
$72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
ИТ-специалист
$64.7K
Маркетинг
$66.9K
Продуктовый менеджер
$158K
Менеджер по разработке ПО
$130K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

أعلى وظيفة أجراً في Bynder هي Продуктовый менеджер at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $158,308. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bynder هو $70,728.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Bynder не найдены

Похожие компании

  • Hexaware Technologies
  • Backbase
  • Productive Edge
  • Verifone
  • Arcesium
  • Все компании ➜

Другие ресурсы