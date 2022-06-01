Каталог компаний
BWX Technologies
Работаете здесь? Подтвердить компанию

BWX Technologies Зарплаты

Зарплата BWX Technologies варьируется от $84,660 общей компенсации в год для Инженер-механик в нижнем диапазоне до $155,876 для Проектный менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников BWX Technologies. Последнее обновление: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Инженер-механик
$84.7K
Проектный менеджер
$156K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в BWX Technologies — Проектный менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $155,876. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BWX Technologies составляет $120,268.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в BWX Technologies не найдены

Похожие компании

  • Google
  • Amazon
  • Lyft
  • Snap
  • LinkedIn
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bwx-technologies/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.