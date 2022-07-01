Каталог компаний
b.well Connected Health
b.well Connected Health Зарплаты

Зарплата b.well Connected Health варьируется от $170,000 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $179,100 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников b.well Connected Health. Последнее обновление: 11/21/2025

Программный инженер
Median $170K
Менеджер по разработке ПО
$179K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в b.well Connected Health — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $179,100. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в b.well Connected Health составляет $174,550.

