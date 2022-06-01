Каталог компаний
Burns & McDonnell
Burns & McDonnell Зарплаты

Зарплата Burns & McDonnell варьируется от $9,278 общей компенсации в год для Инженер-строитель в нижнем диапазоне до $231,761 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Burns & McDonnell. Последнее обновление: 10/10/2025

Инженер-электрик
Median $111K
Инженер-аппаратчик
Median $144K
Инженер-программист
Median $74K

Фулстек-разработчик

Инженер-механик
Median $110K
Менеджер проектов
Median $210K
Бизнес-аналитик
$129K
Инженер-строитель
$9.3K
Инженер по управлению
$95.8K
Промышленный дизайнер
$90.3K
Information Technologist (IT)
$130K
Консультант по управлению
$99.5K
Инженер ИТП
$131K
Продуктовый дизайнер
$119K
Архитектор решений
$232K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Burns & McDonnell is Архитектор решений at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,761. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Burns & McDonnell is $115,100.

