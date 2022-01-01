Каталог компаний
Bungie
Bungie Зарплаты

Зарплата Bungie варьируется от $108,455 общей компенсации в год для Cybersecurity Analyst в нижнем диапазоне до $285,420 для Маркетинг в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Bungie. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Инженер-программист
Median $163K

Разработчик видеоигр

Управление персоналом
$187K
Маркетинг
$285K

Продуктовый менеджер
$249K
Рекрутер
$191K
Cybersecurity Analyst
$108K
Технический менеджер программ
$143K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Bungie — Маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $285,420. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bungie составляет $186,930.

