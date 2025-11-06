Каталог компаний
Bucketplace
Bucketplace Программный инженер Зарплаты в Seoul Capital Area

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Seoul Capital Area в Bucketplace составляет ₩97.73M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bucketplace. Последнее обновление: 11/6/2025

Медианный пакет
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Общая сумма в год
₩97.73M
Уровень
L4
Оклад
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Бонус
₩4.65M
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
4 Лет
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Bucketplace in Seoul Capital Area составляет ₩144,712,453 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bucketplace для позиции Программный инженер in Seoul Capital Area составляет ₩101,193,920.

Другие ресурсы