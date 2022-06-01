BTC Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат BTC варьируется от $21,710 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $84,356 для Инженер по продажам на верхнем конце.

$160K

Специалист по информационным технологиям
$50.1K
Инженер по продажам
$84.4K
Инженер-программист
$21.7K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в BTC, — это Инженер по продажам at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $84,356. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в BTC, составляет $50,065.

Другие ресурсы