Bright Money
Bright Money Программный инженер Зарплаты в Greater Bengaluru

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater Bengaluru в Bright Money составляет ₹1.98M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bright Money. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹1.98M
Уровень
SDE 1
Оклад
₹1.98M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в Bright Money?
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Bright Money in Greater Bengaluru составляет ₹4,186,952 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bright Money для позиции Программный инженер in Greater Bengaluru составляет ₹1,750,620.

