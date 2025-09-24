Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in India в Bright Money составляет ₹2.01M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bright Money. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹2.01M
Уровень
SDE 1
Оклад
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
1 Год
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Bright Money in India составляет ₹4,233,917 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bright Money для позиции Инженер-программист in India составляет ₹1,770,256.

Другие ресурсы