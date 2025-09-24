Каталог компаний
Bright Horizons
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in United States в Bright Horizons составляет $123K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bright Horizons. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Bright Horizons
Java Developer Ii
Newton, MA
Общая сумма в год
$123K
Уровень
2
Оклад
$123K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
14 Лет
Какие карьерные уровни в Bright Horizons?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Инженер-программист pozīcijai Bright Horizons in United States, ir gada kopējā atlīdzība $150,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Bright Horizons Инженер-программист pozīcijai in United States, ir $123,000.

Другие ресурсы