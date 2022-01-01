Brex Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Brex варьируется от $27,078 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $630,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Brex. Последнее обновление: 8/28/2025

$160K

Инженер-программист
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер производственных систем

Специалист по данным
L4 $195K
L5 $395K
Продуктовый менеджер
Median $440K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Менеджер по разработке ПО
L5 $613K
L6 $630K
Продажи
Median $260K
Обслуживание клиентов
Median $47.9K
Развитие бизнеса
Median $200K
Маркетинг
Median $174K
Продуктовый дизайнер
Median $290K
Технический менеджер программ
Median $278K
Менеджер бизнес-операций
$181K
Бизнес-аналитик
$81.3K
Финансовый аналитик
$146K
Менеджер программ
$245K
Рекрутер
$27.1K
Аналитик кибербезопасности
$199K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Brex RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Brex — Менеджер по разработке ПО at the L6 level с годовой общей компенсацией $630,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Brex составляет $245,250.

