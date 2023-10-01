Каталог компаний
Breuninger
    О компании

    Breuninger is a fashion and lifestyle company with 1500+ designer brands. They provide a diverse range of products like fashion, beauty, shoes, accessories, sportswear, and home decor.

    breuninger.com
    Веб-сайт
    1881
    Год основания
    1,500
    Количество сотрудников
    $250M-$500M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

