Справочник компаний
Bowery Farming
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Bowery Farming Зарплаты

Диапазон зарплат Bowery Farming варьируется от $137,700 в общей компенсации в год для Инженер-механик на нижнем конце до $298,500 для Специалист по данным на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Bowery Farming. Последнее обновление: 8/20/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $155K
Специалист по данным
$299K
Инженер-механик
$138K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Менеджер по продукту
$188K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Bowery Farming, — это Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $298,500. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Bowery Farming, составляет $171,580.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Bowery Farming

Связанные компании

  • Netflix
  • Spotify
  • Uber
  • Square
  • Snap
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы