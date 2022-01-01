Bose Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Bose варьируется от $42,432 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $283,575 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Bose. Последнее обновление: 9/4/2025

$160K

Инженер-программист
Median $170K
Продуктовый дизайнер
Median $83.2K

UX-дизайнер

Инженер-аппаратчик
Median $158K

Специалист по данным
Median $120K
Архитектор решений
Median $230K
Технический менеджер программ
Median $120K
Бизнес-аналитик
$42.4K
Юридический отдел
$161K
Консультант по управлению
$172K
Маркетинг
$44.2K
Инженер-механик
$109K
Продуктовый менеджер
$61.8K
Менеджер программ
$135K
Менеджер проектов
$65.3K
Продажи
$42.5K
Менеджер по разработке ПО
$284K
UX-исследователь
$154K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Bose — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $283,575. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bose составляет $120,000.

