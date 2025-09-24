Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Технический менеджер программ in Vietnam в Bosch Global составляет ₫618.58M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bosch Global. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Bosch Global
Technical Project Manager
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₫618.58M
Уровень
EG14
Оклад
₫618.58M
Stock (/yr)
₫0
Бонус
₫0
Лет в компании
10 Лет
Лет опыта
15 Лет
Какие карьерные уровни в Bosch Global?

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Технический менеджер программ в Bosch Global in Vietnam составляет ₫1,281,292,013 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bosch Global для позиции Технический менеджер программ in Vietnam составляет ₫312,053,520.

Другие ресурсы