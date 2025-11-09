Каталог компаний
Bosch Global
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Программный инженер Уровень

SL1

Уровни в Bosch Global

Сравнить уровни
  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. Показать 6 Больше уровней
Средняя Ежегодно Общее вознаграждение
₫3,199
Базовая зарплата
₫83,452,446
Акции ()
₫183,010
Бонус
₫0
Block logo
+₫1.52B
Robinhood logo
+₫2.33B
Stripe logo
+₫522.89M
Datadog logo
+₫915.05M
Verily logo
+₫575.17M
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Bosch Global не найдены

Похожие компании

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Все компании ➜

Другие ресурсы