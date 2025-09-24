Компенсация Инженер-программист in Germany в Bosch Global составляет от €67.7K за year для EG12 до €77K за year для SL4. Медианный yearный компенсационный пакет in Germany составляет €89K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bosch Global. Последнее обновление: 9/24/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
