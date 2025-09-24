Каталог компаний
Bosch Global
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Research Scientist

  • Все зарплаты Research Scientist

Bosch Global Research Scientist Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Research Scientist in United States в Bosch Global составляет $145K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bosch Global. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Bosch Global
Research Scientist
Pittsburgh, PA
Общая сумма в год
$145K
Уровень
E3
Оклад
$134K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$11K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
0 Лет
Какие карьерные уровни в Bosch Global?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Research Scientist предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Research Scientist at Bosch Global in United States sits at a yearly total compensation of $291,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the jobFamilies.Research Scientist role in United States is $144,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Bosch Global не найдены

Похожие компании

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Все компании ➜

Другие ресурсы