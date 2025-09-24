Каталог компаний
Bosch Global
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер проектов

  • Все зарплаты Менеджер проектов

Bosch Global Менеджер проектов Зарплаты

Компенсация Менеджер проектов in Germany в Bosch Global составляет от €115K за year для EG15 до €104K за year для EG16. Медианный yearный компенсационный пакет in Germany составляет €110K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bosch Global. Последнее обновление: 9/24/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€115K
€103K
€0
€11.8K
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

€142K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на €26.7K+ (иногда €267K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные
Какие карьерные уровни в Bosch Global?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер проектов предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер проектов в Bosch Global in Germany составляет €132,285 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bosch Global для позиции Менеджер проектов in Germany составляет €112,514.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Bosch Global не найдены

Похожие компании

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Все компании ➜

Другие ресурсы