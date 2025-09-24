Каталог компаний
Bosch Global
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Information Technologist (IT)

  • Все зарплаты Information Technologist (IT)

Bosch Global Information Technologist (IT) Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Information Technologist (IT) в Bosch Global составляет €88.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bosch Global. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Bosch Global
Software Engineer
hidden
Общая сумма в год
€88.5K
Уровень
hidden
Оклад
€88.5K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
5-10 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в Bosch Global?

€142K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на €26.7K+ (иногда €267K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Information Technologist (IT) предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для jobFamilies.Information Technologist (IT) в Bosch Global составляет €125,349 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bosch Global для позиции jobFamilies.Information Technologist (IT) составляет €88,531.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Bosch Global не найдены

Похожие компании

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Все компании ➜

Другие ресурсы