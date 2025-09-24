Каталог компаний
Bosch Global
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Управление персоналом

  • Все зарплаты Управление персоналом

Bosch Global Управление персоналом Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Управление персоналом in India в Bosch Global составляет ₹605K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bosch Global. Последнее обновление: 9/24/2025

Медианный пакет
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹605K
Уровень
Management Apprenctice
Оклад
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
1 Год
Какие карьерные уровни в Bosch Global?

₹13.98M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.62M+ (иногда ₹26.21M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Управление персоналом предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Bosch Global in IndiaУправление персоналом最高薪酬方案，年度總薪酬為₹2,018,492。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Bosch GlobalУправление персоналом職位 in India年度總薪酬中位數為₹605,311。

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Bosch Global не найдены

Похожие компании

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Все компании ➜

Другие ресурсы