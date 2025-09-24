Компенсация Специалист по данным in India в Bosch Global составляет ₹2.41M за year для EG14. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.58M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bosch Global. Последнее обновление: 9/24/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***