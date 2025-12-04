Каталог компаний
Boom! By Cindy Joseph
Средняя общая компенсация Административный помощник in Pakistan в Boom! By Cindy Joseph составляет от PKR 3.43M до PKR 4.87M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Boom! By Cindy Joseph. Последнее обновление: 12/4/2025

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Какие карьерные уровни в Boom! By Cindy Joseph?

Самый высокий пакет вознаграждения для Административный помощник в Boom! By Cindy Joseph in Pakistan составляет PKR 4,869,451 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Boom! By Cindy Joseph для позиции Административный помощник in Pakistan составляет PKR 3,429,787.

