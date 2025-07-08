Каталог компаний
BlueDot
Работаете здесь? Подтвердить компанию

BlueDot Зарплаты

Зарплата BlueDot варьируется от $64,974 общей компенсации в год для Финансовый аналитик в нижнем диапазоне до $112,110 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников BlueDot. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Специалист по данным
$79.1K
Финансовый аналитик
$65K
Продуктовый дизайнер
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продуктовый менеджер
$112K
Инженер-программист
$109K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в BlueDot — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $112,110. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BlueDot составляет $88,271.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в BlueDot не найдены

Похожие компании

  • Trulioo
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • BlueCat
  • Teradici
  • Все компании ➜

Другие ресурсы