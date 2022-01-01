BlueCat Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата BlueCat варьируется от $74,625 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $254,720 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников BlueCat. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Продуктовый дизайнер
$74.6K
Продуктовый менеджер
$129K
Продажи
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Инженер-программист
$255K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в BlueCat — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $254,720. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в BlueCat составляет $130,417.

