Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Blue Cross and Blue Shield of Kansas Зарплаты

Зарплата Blue Cross and Blue Shield of Kansas варьируется от $90,450 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $140,700 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Аналитик данных
$103K
Специалист по данным
$141K
Инженер-программист
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Часто задаваемые вопросы

