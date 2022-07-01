Blue Canyon Technologies Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Blue Canyon Technologies варьируется от $85,000 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $194,025 для Инженер-аппаратчик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Blue Canyon Technologies. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Инженер-аппаратчик
$194K
Инженер-механик
$180K
Инженер-программист
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Менеджер по разработке ПО
$184K
Часто задаваемые вопросы

Den høyest betalte rollen rapportert hos Blue Canyon Technologies er Инженер-аппаратчик at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $194,025. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Blue Canyon Technologies er $182,104.

