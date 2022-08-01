Каталог компаний
Blue Apron
Blue Apron Зарплаты

Зарплата Blue Apron варьируется от $140,000 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $229,643 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Blue Apron. Последнее обновление: 8/31/2025

$160K

Инженер-программист
Median $140K
Маркетинг
$161K
Маркетинговые операции
$157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Менеджер по разработке ПО
$230K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Blue Apron — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $229,643. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Blue Apron составляет $158,980.

