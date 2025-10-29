Компенсация Программный инженер in India в Bloomreach составляет от ₹4.67M за year для Software Engineer до ₹6.12M за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹5.18M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bloomreach. Последнее обновление: 10/29/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
