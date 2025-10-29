Каталог компаний
Bloomreach
Работаете здесь?
  • Зарплаты
  • Программный менеджер

  • Все зарплаты Программный менеджер

Bloomreach Программный менеджер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный менеджер in United States в Bloomreach составляет $158K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bloomreach. Последнее обновление: 10/29/2025

Медианный пакет
company icon
Bloomreach
Program Manager
hidden
Общая сумма в год
$158K
Уровень
hidden
Оклад
$158K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Bloomreach?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный менеджер в Bloomreach in United States составляет $162,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bloomreach для позиции Программный менеджер in United States составляет $158,000.

Другие ресурсы