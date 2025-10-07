Каталог компаний
Bloomberg
Bloomberg Фулстек-разработчик Зарплаты в United States

Компенсация Фулстек-разработчик in United States в Bloomberg составляет от $201K за year для Software Engineer до $312K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $270K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bloomberg. Последнее обновление: 10/7/2025

Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer
(Начальный уровень)
$201K
$170K
$59
$30.7K
Senior Software Engineer
$312K
$249K
$3.3K
$59.6K
$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Bloomberg Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Фулстек-разработчик в Bloomberg in United States составляет $375,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bloomberg для позиции Фулстек-разработчик in United States составляет $269,000.

