Компенсация UX-дизайнер in United States в Bloomberg составляет от $155K за year для Product Designer до $198K за year для Senior Product Designer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $189K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bloomberg. Последнее обновление: 10/7/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Product Designer
$155K
$143K
$0
$12.5K
Senior Product Designer
$198K
$173K
$0
$25.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Bloomberg Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)