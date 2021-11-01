Каталог компаний
Blockchain.com
Blockchain.com Зарплаты

Зарплата Blockchain.com варьируется от $107,529 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $231,985 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Blockchain.com. Последнее обновление: 9/12/2025

$160K

Инженер-программист
Median $108K

Инженер данных

Развитие бизнеса
$149K
Специалист по данным
$201K

Маркетинг
$142K
Продуктовый дизайнер
$177K
Менеджер продуктового дизайна
$180K
Менеджер по разработке ПО
$179K
Технический менеджер программ
$232K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Blockchain.com Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

