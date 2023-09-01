Blinkit Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Blinkit варьируется от $1,656 общей компенсации в год для Бухгалтер в нижнем диапазоне до $84,834 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Blinkit. Последнее обновление: 9/12/2025

Инженер-программист
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
Median $47.8K
Продуктовый менеджер
Median $43.2K

Бухгалтер
$1.7K
Административный помощник
$4.8K
Менеджер бизнес-операций
$44K
Бизнес-аналитик
$24.6K
Аналитик данных
$20.6K
Управление персоналом
$4.4K
Менеджер программ
$14K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Blinkit — Инженер-программист at the Software Engineer 3 level с годовой общей компенсацией $84,834. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Blinkit составляет $29,655.

