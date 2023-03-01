Каталог компаний
Blinkist Зарплаты

Зарплата Blinkist варьируется от $49,575 общей компенсации в год для Маркетинг в нижнем диапазоне до $165,219 для Руководитель аппарата в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Blinkist. Последнее обновление: 9/6/2025

$160K

Инженер-программист
Median $76.2K
Руководитель аппарата
$165K
Управление персоналом
$53.4K

Маркетинг
$49.6K
Продуктовый менеджер
$115K
Менеджер по разработке ПО
$95.5K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Blinkist — Руководитель аппарата at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $165,219. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Blinkist составляет $85,814.

