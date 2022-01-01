Каталог компаний
Blink Health
Blink Health Зарплаты

Зарплата Blink Health варьируется от $35,529 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $504,161 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Blink Health. Последнее обновление: 10/10/2025

$160K

Инженер-программист
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $235K
Бизнес-аналитик
$189K

Менеджер по работе с данными
$504K
Специалист по данным
Median $150K
Продуктовый дизайнер
Median $165K
Менеджер по разработке ПО
Median $275K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Blink Health Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Blink Health — Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $504,161. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Blink Health составляет $177,025.

