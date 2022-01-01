Blink Health Зарплаты

Зарплата Blink Health варьируется от $35,529 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $504,161 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Blink Health. Последнее обновление: 10/10/2025
Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Blink Health Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
