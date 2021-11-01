Каталог компаний
Blend360
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Blend360 Зарплаты

Зарплата Blend360 варьируется от $23,422 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $160,800 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Blend360. Последнее обновление: 9/5/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Специалист по данным
Median $23.4K
Инженер-программист
Median $31.6K

Инженер данных

Бизнес-аналитик
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Аналитик данных
$53.7K
Менеджер по работе с данными
$161K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Blend360 — Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $160,800. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Blend360 составляет $53,730.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Blend360 не найдены

Похожие компании

  • Kimley Horn
  • Vanguard
  • Jane
  • InComm Payments
  • InMobi
  • Все компании ➜

Другие ресурсы